Premier Mateusz Morawiecki laureatem nagrody Człowieka Roku „Gazety Polskiej” za rok 2018

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że obecny rząd jest ambitny w zamiarach wobec Polski. Jak dodał Jestem przekonany, że ta druga kadencja, ktora jest przed nami jest fundamentalnie ważna i wymaga od nas wszystkich ogromnego wysiłku, po to abyśmy osiągnęli taki sukces jak wszyscy mamy w naszych sercach, umysłach oraz naszych najśmielszych pragnieniach. Dotychczas wyróżniono ponad 30 osób, w tym m.in. prezydenta RP Andrzeja Dudę, premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, premiera Węgier Victora Orbana, byłego premiera RP ŚP Jana Olszewskiego, byłego prezydenta RP ŚP Lecha Kaczyńskiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Podczas gali wręczane są również nagrody im. Grzegorza I Wielkiego oraz klubów Gazety Polskiej. Tegorocznym laureatem nagrody św. Grzegorza I Wielkiego za rok 2018 zostali: profesor Ryszard Legutko oraz Patryk Vega. Laureatem nagrody Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” został profesor Krzysztof Szwagrzyk.

Source: President of Poland in Polish