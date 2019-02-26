Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#история#главное26.02.2019 09:54

АО «Главкосмос» отмечает 34-й день рождения

26 февраля 1985 г. в составе Министерства общего машиностроения СССР было образовано новое структурное подразделение — Главное управление по созданию и использованию космической техники для народного хозяйства и научных исследований — «Главкосмос СССР». Цель, ради которой создавалось управление, — поиск партнеров для коммерческого использования отечественной ракетно-космической техники — не утратила своей актуальности и сегодня.

Специалисты управления активно включились в работу, и уже два года спустя, в 1987 году, «Главкосмос» приступил к координации международных проектов по пилотируемой космонавтике (совместно с проектом Интеркосмос). Тогда же был осуществлен запуск первого сирийского космонавта к космической станции «Мир».

Всего под руководством «Главкосмоса СССР» были осуществлены полёты космонавтов Болгарии, Афганистана, Франции, на коммерческой основе — космонавтов Японии, Великобритании и Австрии, проведена серия экспериментов на станции «Мир», координировались работы по различным научным проектам.

4 декабря 1991 г. «Главкосмос СССР» преобразован в государственную хозрасчетную организацию «Главкосмос», находившуюся в ведении Министерства промышленности РФ. Основной задачей новой компании была реализация коммерческих проектов в области ракетно-космической техники совместно с зарубежными странами и космическими агентствами. В этот период, в частности, «Главкосмос» заключил договор на разработку и поставку партии криогенных кислородно-водородных блоков для третьей ступени индийской ракеты-носителя GSLV.

В 2001 г. ГХО «Главкосмос» преобразована в ФГУП «Главкосмос». В 2012 г. «Главкосмос» становится акционерным обществом и головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации, участвующих в российско-европейской программе «Союз в Гвианском космическом центре».

В 2017 г. «Главкосмос» получил статус оператора коммерческих запусков ракет-носителей «Союз-2» с космодромов «Восточный», Байконур, Плесецк. В этом же году АО «Главкосмос» основывает дочернюю компанию — оператора коммерческих пусков с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов — АО «Главкосмос Пусковые Услуги».

«Главкосмос» сегодня — единое «окно» для предприятий ракетно-космической промышленности в области внешнеэкономической деятельности. Продвижение достижений российской космонавтики на мировые рынки остается одной из основных задач компании.

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