Аэрофлот корректирует расписание 26 февраля в связи с закрытием взлетно-посадочной полосы из-за выкатывания самолета Jet Air Group в Шереметьево

Source: Russia Aeroflot

26 февраля 2019 года, Москва. — В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево из-за выкатывания самолета авиакомпании Jet Air Group Аэрофлот вынужден скорректировать расписание 26 февраля.

Отменены следующие рейсы 26 февраля:

Рейс

Маршрут

SU2096/SU2097

Шереметьево — Белград — Шереметьево

SU2102/SU2103

Шереметьево — Рига — Шереметьево

SU2534/SU2535

Шереметьево — Осло — Шереметьево

SU2618/SU2619

Шереметьево — Брюссель — Шереметьево

SU2024/SU2025

Шереметьево — Прага — Шереметьево

SU1364/SU1365

Шереметьево — Ставрополь — Шереметьево

SU1336/SU1337

Шереметьево — Архангельск — Шереметьево

SU2468/SU2469

Шереметьево — Будапешт — Шереметьево

SU2338/SU2339

Шереметьево — Штутгарт — Шереметьево

SU2304/SU2305

Шереметьево — Франкфурт — Шереметьево

SU2036/SU2037

Шереметьево — Бухарест — Шереметьево

SU1534/SU1535

Шереметьево — Челябинск — Шереметьево

SU2062/SU2063

Шереметьево — София — Шереметьево

SU2112/SU2113

Шереметьево — Афины — Шереметьево

SU2594/SU2595

Шереметьево — Мюнхен — Шереметьево

Изменено время* вылета рейсов из аэропорта Шереметьево на более позднее:

Рейс

Маршрут

Время отправления по расписанию

Время вылета по плану

SU1250

Шереметьево — Набережные Челны

22:45

26.02.19 23:55

SU1222

Шереметьево — Нижний Новгород

23:35

27.02.19 02:20

SU1352

Шереметьево — Воронеж

23:50

27.02.19 03:45

SU2108

Шереметьево — Вильнюс

21:35

27.02.19 02:55

SU1368

Шереметьево — Ставрополь

22:35

27.02.19 03:40

SU2016

Шереметьево — Прага

20:15

26.02.19 22:35

SU1532

Шереметьево — Челябинск

22:50

27.02.19 02:20

SU2148

Шереметьево — Таллин

22:20

27.02.19 00:55

SU2386

Шереметьево — Стокгольм

20:40

26.02.19 23:20

SU1416

Шереметьево — Екатеринбург

23:05

27.02.19 01:25

SU1144 будет выполнен как SU1774

Шереметьево — Анапа

18:15

27.02.19 05:35

*Время местное

Изменено время* вылета рейсов из внебазовых аэропортов на более позднее:

Рейс

Маршрут

Время отправления по расписанию

Время вылета по плану

SU1419

Екатеринбург — Шереметьево

16:30

26.02.19 18:30

SU1861

Ереван — Шереметьево

16:05

26.02.19 19:10

SU1005

Калининград — Шереметьево

15:40

26.02.19 19:40

SU2569

Берлин — Шереметьево

13:50

26.02.19 16:30

SU1475

Нижневартовск — Шереметьево

17:35

26.02.19 19:40

SU1465

Саранск — Шереметьево

17:40

26.02.19 22:35

SU1403

Екатеринбург — Шереметьево

18:25

26.02.19 21:05

SU1183

Волгоград — Шереметьево

18:20

26.02.19 22:05

SU1313

Минеральные Воды — Шереметьево

16:45

26.02.19 20:14

SU2019

Прага — Шереметьево

15:00

26.02.19 18:35

SU1233

Уфа — Шереметьево

19:15

26.02.19 20:30

SU2015

Прага — Шереметьево

16:45

26.02.19 19:30

SU1769

Пермь — Шереметьево

19:30

26.02.19 21:35

SU1375

Белгород — Шереметьево

18:55

26.02.19 22:50

SU1331

Архангельск — Шереметьево

18:40

26.02.19 21:25

SU1625

Симферополь — Шереметьево

17:55

26.02.19 20:20

SU2357

Вена — Шереметьево

16:00

26.02.19 19:20

SU2133

Стамбул — Шереметьево

17:25

26.02.19 19:25

SU2139

Стамбул — Шереметьево

19:25

26.02.19 20:25

SU1507

Тюмень — Шереметьево

20:05

26.02.19 23:30

SU1175

Астрахань — Шереметьево

19:50

26.02.19 23:15

SU2353

Вена — Шереметьево

18:00

26.02.19 19:40

SU2315

Берлин — Шереметьево

17:05

26.02.19 20:10

SU1325

Мурманск — Шереметьево

19:10

26.02.19 21:30

SU1059

Махачкала — Шереметьево

19:40

26.02.19 22:25

SU1249

Оренбург — Шереметьево

20:50

27.02.19 00:15

SU1215

Самара — Шереметьево

21:35

27.02.19 00:15

SU1293

Ижевск — Шереметьево

20:40

27.02.19 00:00

*Время местное

Рейсы направлены на запасной аэропорт в Домодедово:

SU1641 Омск — Москва

SU1451 Новосибирск — Москва

SU1281 Казань — Москва

SU1227 Нижний Новгород — Москва

Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации.

Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота.

Просьба к пассажирам и встречающим учитывать данную информацию и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.

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