Аэрофлот корректирует расписание 26 февраля в связи с закрытием взлетно-посадочной полосы из-за выкатывания самолета Jet Air Group в Шереметьево

Source: Russia Aeroflot
26 февраля 2019 года, Москва. — В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево из-за выкатывания самолета авиакомпании Jet Air Group Аэрофлот вынужден скорректировать расписание 26 февраля.
Отменены следующие рейсы 26 февраля:
Рейс
Маршрут
SU2096/SU2097
Шереметьево — Белград — Шереметьево
SU2102/SU2103
Шереметьево — Рига — Шереметьево
SU2534/SU2535
Шереметьево — Осло — Шереметьево
SU2618/SU2619
Шереметьево — Брюссель — Шереметьево
SU2024/SU2025
Шереметьево — Прага — Шереметьево
SU1364/SU1365
Шереметьево — Ставрополь — Шереметьево
SU1336/SU1337
Шереметьево — Архангельск — Шереметьево
SU2468/SU2469
Шереметьево — Будапешт — Шереметьево
SU2338/SU2339
Шереметьево — Штутгарт — Шереметьево
SU2304/SU2305
Шереметьево — Франкфурт — Шереметьево
SU2036/SU2037
Шереметьево — Бухарест — Шереметьево
SU1534/SU1535
Шереметьево — Челябинск — Шереметьево
SU2062/SU2063
Шереметьево — София — Шереметьево
SU2112/SU2113
Шереметьево — Афины — Шереметьево
SU2594/SU2595
Шереметьево — Мюнхен — Шереметьево
Изменено время* вылета рейсов из аэропорта Шереметьево на более позднее:
Рейс
Маршрут
Время отправления по расписанию
Время вылета по плану
SU1250
Шереметьево — Набережные Челны
22:45
26.02.19 23:55
SU1222
Шереметьево — Нижний Новгород
23:35
27.02.19 02:20
SU1352
Шереметьево — Воронеж
23:50
27.02.19 03:45
SU2108
Шереметьево — Вильнюс
21:35
27.02.19 02:55
SU1368
Шереметьево — Ставрополь
22:35
27.02.19 03:40
SU2016
Шереметьево — Прага
20:15
26.02.19 22:35
SU1532
Шереметьево — Челябинск
22:50
27.02.19 02:20
SU2148
Шереметьево — Таллин
22:20
27.02.19 00:55
SU2386
Шереметьево — Стокгольм
20:40
26.02.19 23:20
SU1416
Шереметьево — Екатеринбург
23:05
27.02.19 01:25
SU1144 будет выполнен как SU1774
Шереметьево — Анапа
18:15
27.02.19 05:35
*Время местное
Изменено время* вылета рейсов из внебазовых аэропортов на более позднее:
Рейс
Маршрут
Время отправления по расписанию
Время вылета по плану
SU1419
Екатеринбург — Шереметьево
16:30
26.02.19 18:30
SU1861
Ереван — Шереметьево
16:05
26.02.19 19:10
SU1005
Калининград — Шереметьево
15:40
26.02.19 19:40
SU2569
Берлин — Шереметьево
13:50
26.02.19 16:30
SU1475
Нижневартовск — Шереметьево
17:35
26.02.19 19:40
SU1465
Саранск — Шереметьево
17:40
26.02.19 22:35
SU1403
Екатеринбург — Шереметьево
18:25
26.02.19 21:05
SU1183
Волгоград — Шереметьево
18:20
26.02.19 22:05
SU1313
Минеральные Воды — Шереметьево
16:45
26.02.19 20:14
SU2019
Прага — Шереметьево
15:00
26.02.19 18:35
SU1233
Уфа — Шереметьево
19:15
26.02.19 20:30
SU2015
Прага — Шереметьево
16:45
26.02.19 19:30
SU1769
Пермь — Шереметьево
19:30
26.02.19 21:35
SU1375
Белгород — Шереметьево
18:55
26.02.19 22:50
SU1331
Архангельск — Шереметьево
18:40
26.02.19 21:25
SU1625
Симферополь — Шереметьево
17:55
26.02.19 20:20
SU2357
Вена — Шереметьево
16:00
26.02.19 19:20
SU2133
Стамбул — Шереметьево
17:25
26.02.19 19:25
SU2139
Стамбул — Шереметьево
19:25
26.02.19 20:25
SU1507
Тюмень — Шереметьево
20:05
26.02.19 23:30
SU1175
Астрахань — Шереметьево
19:50
26.02.19 23:15
SU2353
Вена — Шереметьево
18:00
26.02.19 19:40
SU2315
Берлин — Шереметьево
17:05
26.02.19 20:10
SU1325
Мурманск — Шереметьево
19:10
26.02.19 21:30
SU1059
Махачкала — Шереметьево
19:40
26.02.19 22:25
SU1249
Оренбург — Шереметьево
20:50
27.02.19 00:15
SU1215
Самара — Шереметьево
21:35
27.02.19 00:15
SU1293
Ижевск — Шереметьево
20:40
27.02.19 00:00
*Время местное
Рейсы направлены на запасной аэропорт в Домодедово:
SU1641 Омск — Москва
SU1451 Новосибирск — Москва
SU1281 Казань — Москва
SU1227 Нижний Новгород — Москва
Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации.
Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота.
Просьба к пассажирам и встречающим учитывать данную информацию и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.