В. Бондарев: Комитет СФ по обороне и безопасности разработал «дорожную карту» по расширению работы движения «Юнармия» в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Успехи и задачи ВПД «Юнармия» обсудили в Совете Федерации.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел расширенное совещание Комитета СФ на тему «О реализации предложений Министра обороны Российской Федерации С. К. Шойгу по участию членов Совета Федерации в проектах, направленных на развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Помимо сенаторов в мероприятии приняли участие первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России Алексей Цыганков, заместитель начальника Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Елена Слесаренко.

Смотрите также

Виктор Бондарев обратил внимание на то, что военно-патриотическое направление деятельности созданного в 2015 году «Российского движения школьников» конкретизировано в рамках отдельных указаний Президента России и представлено деятельностью общественных структур от силовых ведомств. Среди них наиболее масштабным сегодня стало движение «Юнармия».

«Накануне 30-летия вывода войск из Афганистана из числа детей россиян-военнослужащих, проходящих службу в одной из наших воинских частей, расположенных в Белоруссии, сформирован первый юнармейский отряд «Гвардеец». Думается, что это интересное начинание и его, по возможности, следует развивать», – рассказал парламентарий.

Деятельность в регионах уже начата

Виктор Бондарев напомнил, что в конце 2018 года Министр обороны России предложил Председателю Совета Федерации реализовать совместную инициативу ведомства и верхней палаты парламента по созданию сенаторами юнармейских отрядов и организации военно-патриотической работы в школах, в которых они проходили обучение. Инициатива была поддержана, и 15 января 2019 года Комитет разработал «дорожную карту» по ее реализации. Деятельность в регионах уже начата. Информация по итогам этой работы будет представлена в Комитет.

Расширенное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

1 из 9

Виктор Бондарев

2 из 9

Игорь Каграманян

3 из 9

Расширенное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

4 из 9

Расширенное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

5 из 9

Расширенное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

6 из 9

Расширенное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

7 из 9

Расширенное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

8 из 9

Расширенное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

9 из 9

Алексей Цыганков выступил с основным докладом, проиллюстрировав его слайдами. По его словам, в настоящее время юнармейское движение охватывает все регионы России и насчитывает в своих рядах более 325 тысяч детей и подростков. Кроме того, юнармейские отряды действуют на территории российских военных баз за рубежом и в общеобразовательных школах при наших посольствах в Белоруссии и США.

Представитель ГВПУ ВС РФ рассказал о желании стать юнармейцами, которое выразили дети российских дипломатов в Турции, Индии и ряде других стран, о внушительном количестве проведенных по всей стране в 2018 году юнармейских мероприятий (более 7 тысяч), о первом Всероссийском молодёжном патриотическом форуме «Я–Юнармия!», об участии юнармейцев в торжественных мероприятиях и патриотических акциях.

Он также проинформировал об увеличении количества летних юнармейских лагерей и экспедиций, о росте числа их участников. При поддержке Минобороны России активно развиваются центры военно-патриотического воспитания – «Дома Юнармии», совершенствуется инфраструктура парков «Патриот».

Алексей Цыганков остановился и на планах, и задачах. По его словам, появилась необходимость в разработке и внедрении современных образовательных технологий в военно-патриотической сфере. В этой связи Минобороны России выступило с инициативой создания системы военно-патриотических центров (лагерей) круглогодичного действия в субъектах Российской Федерации с использованием инфраструктуры военно-патриотических парков «Патриот» военных округов, объединений и соединений, а также имеющихся стационарных учреждений детского отдыха и оздоровления, подведомственных региональным органам власти.

Алексей Цыганков выразил благодарность сенаторам за активное участие в организации работы с юнармейцами.

Елена Слесаренко подчеркнула, что во всех 85 субъектах Российской Федерации действует более 13 600 юнармейских отрядов, создано около 1 800 местных отделений.

Ключевыми мероприятиями военно-патриотического воспитания на 2019 год она назвала мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, 75-летию битв и сражений в Великой Отечественной войне, другим значимым событиям. Запланировано участие юнармейцев в военных парадах и прохождениях войск, в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти».

Делегат юнармейского Главштаба озвучила и ряд предложений к сенаторам.

После выступлений члены Совета Федерации задали приглашенным участникам вопросы.

По итогам совещания приняты рекомендации, в частности сенаторам, принять участие в работе по созданию юнармейских отрядов в представляемых ими регионах, а также в реализации проектов, направленных на развитие юнармейского движения.

MIL OSI