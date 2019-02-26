В Новосибирской области прокурорское вмешательство позволило предотвратить отключение тепла населению и на социальных объектах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Тогучинского района Новосибирской области по имеющейся информации о возможном частичном ограничении подачи энергоресурсов проверила в МУП «Теплоснабжение №5» исполнение законодательства о функционировании розничных рынков электрической энергии.

Муниципальное предприятие осуществляет выработку тепловой энергии, используя в этом технологическом процессе электроэнергию, и поставляет тепло более чем 2,2 тыс. жителей города Тогучина, в многоквартирные дома и социальные объекты.

Установлено, что на 01 января 2019 года на предприятии перед АО «Новосибирскэнергосбыт» (поставщик услуг по договору энергоснабжения) из-за нарушения порядка и сроков оплаты электрической энергии образовалась задолженность в размере почти 1,2 млн. рублей.

Согласно требованиям статьями 539, 546 ГК Российской Федерации и законодательству о функционировании розничных рынков электрической энергии поставщик услуг, в таком случае, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и полностью и (или) частично ограничить режим потребления электрической энергии.

С целью недопущения нарушения прав граждан – добросовестных потребителей коммунальных услуг, предусмотренных «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, прокуратура района внесла директору ресурсоснабжающей организации представление об устранении нарушений закона.

Акт прокурорского реагировании безотлагательно рассмотрен, требования признаны обоснованными и удовлетворены.

Своевременно принятые прокуратурой меры позволили полностью погасить образовавшуюся задолженность перед поставщиком услуг и не допустить перебоев подачи тепла потребителям коммунальных услуг и на социальные объекты.

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