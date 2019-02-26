«Газпром» и ВТБ рассмотрели вопросы сотрудничества

Source: Gazprom in Russian

Справка

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (14,760 трлн руб.) и средствам клиентов (10,403 трлн руб.).

«Газпром» и ВТБ связывает многолетнее партнерство. В частности, Группа ВТБ участвовала в организации размещения облигаций «Газпрома» в России и за рубежом, предоставлении компании корпоративного финансирования.

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