«Газпром» и ЧТПЗ обсудили поставку труб для проектов на Ямале и Дальнем Востоке

Source: Gazprom in Russian

Справка

Между «Газпромом» и ЧТПЗ действует Программа научно-технического сотрудничества на 2016–2020 годы. Документ определяет приоритетные направления совместной работы по разработке и производству новых видов трубной продукции и другого оборудования для нужд «Газпрома».

В феврале 2018 года «Газпром» и ЧТПЗ подписали дорожную карту по освоению выпуска и серийному производству труб для морских месторождений. Документ предполагает освоение технологии производства труб из стали Super Duplex 25Cr и труб из никель-хромового сплава UNS N06625. Эти материалы обеспечивают сверхвысокую прочность и коррозионную стойкость оборудования, эксплуатируемого в условиях морской среды. В настоящее время такие трубы в России серийно не выпускаются.

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