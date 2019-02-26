Железногорск Красноярского края принял Огонь зимней Универсиады-2019

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 февраля, Железногорск Красноярского края принял региональный этап Эстафеты Огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, которая пройдёт со 2 по 12 марта в Красноярске.

Протяжённость маршрута в Железногорске составила 2100 м.

Право первой пронести пламя Студенческих игр по городу было предоставлено двукратной олимпийской чемпионке по биатлону, Послу зимней Универсиады-2019 Ольге Медведцевой. «Я счастлива поздравить всех с этим замечательным ярким праздником спорта, – сказала она. – Очень волнуюсь потому, что переживаю сегодня те же эмоции, которые испытывала когда-то на соревнованиях».

Всего в Эстафете приняли участие 16 факелоносцев, в числе которых пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Ильдар Габбасов, победитель чемпионатов России по акватлону и дуатлону среди ветеранов Евгения Запорожская и другие.

«Рад приветствовать всех участников Эстафеты Огня на гостеприимной железногорской земле, – сказал глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин на старте регионального этапа. – Мы стали участниками очень ответственного исторического события. Такой праздник бывает только раз в жизни: огонь Зимней универсиады-2019 – в Железногорске, а Студенческие игры – в Красноярске, где лучшие спортсмены-студенты сразятся за медали».

Поддержать факелоносцев вышли на улицы около 10 тысяч жителей Железногорска.

Следующий этап Эстафеты Огня XXIX Всемирной зимней универсиады пройдёт в Дивногорске Красноярского края 28 февраля.

Напомним, масштабный проект стартовал 20 сентября в итальянском Турине, где состоялась торжественная церемония зажжения Огня зимней Универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) – столицы XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года и Харбина (Китай) – столицы XXIV Всемирной зимней универсиады 2009 года.

На федеральном этапе Эстафеты Огонь Студенческих игр побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Иркутске, Барнауле, Новосибирске, Томске, Кызыле и Абакане, а также в Ульяновске в рамках спецпроекта.

Региональный этап Эстафеты Огня зимней Универсиады-2019 стартовал 22 января 2019 года в Норильске.

Завершится Эстафета в Красноярске 1 марта – накануне XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Дополнительная информация об Эстафете Огня зимней Универсиады-2019 для СМИ:

тел.: +7 929 358 2019, Анна Алексеева, АНО «Дирекция Красноярск-2019»

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдёт со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 3000 спортсменов, которые разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Фото: АНО «Дирекция Красноярск-2019»

Пресс-служба Минспорта России

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