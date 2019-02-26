Изменения в закон о кадастровой деятельности рекомендовал палате одобрить Комитет СФ по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

Речь идет об определении законами субъектов РФ случаев бесплатного предоставления копий учетно-технической документации.

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате одобрить изменения в статью 45 закона о кадастровой деятельности. Речь идет об определении законами субъекта РФ случаев бесплатного предоставления копий учетно-технической документации.

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В соответствии со статьей 45 Федерального закона «О кадастровой деятельности» технические паспорта, оценочная и иная хранившаяся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и технической инвентаризации документация об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации являются собственностью субъекта РФ.

Федеральный закон дает право субъектам РФ устанавливать случаи бесплатного предоставления копий учетно-технической документации

Хранение и использование такой учетно-технической документации относится к полномочиям субъекта РФ. В соответствии с законодательством права владения, пользования и распоряжения своим имуществом принадлежат собственнику такого имущества.

Вместе с тем частью 27 статьи 45 Федерального закона «О кадастровой деятельности» установлено, что за предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений взимается плата, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Федеральный закон дает право субъектам РФ, помимо федеральных законов, устанавливать случаи бесплатного предоставления копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений.

Кроме того, копии означенной документации будут предоставляться бесплатно не только по запросу органа регистрации прав, но и по запросу другого органа государственной власти или органа местного самоуправления.

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