И. Каграманян: Мы разработаем для регионов модель службы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья мужчин

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел заседание «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения».

«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения»

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Елена Попова

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Владимир Джабаров

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения»

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Владимир Круглый

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения»

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Игорь Каграманян

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения»

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В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

На заседании обсуждались вопросы ранней диагностики и лечения урологических заболеваний, защиты репродуктивного здоровья мужчин, гендерные особенности сердечно-сосудистых заболеваний, а также факторы, способствующие увеличению продолжительности жизни.

Обсуждались вопросы ранней диагностики и лечения урологических заболеваний, защиты репродуктивного здоровья мужчин

Игорь Каграманян отметил, что на протяжении последних нескольких лет все чаще в обществе затрагивается тема сохранения мужского здоровья. «Четыре года назад решением Министра здравоохранения России была введена должность главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью. Есть хороший опыт регионов – Свердловской, Воронежской областей, Республики Карелия, Красноярского края, Ярославской области, где эти службы активно работают».

Вместе с тем, по словам сенатора, до сегодняшнего дня нет полноценных программ, нацеленных на сохранение и укрепление мужского здоровья, профилактику факторов риска. Парламентарий подчеркнул, что эти проблемы приобретают еще большую актуальность сейчас, когда страна находится на пороге системных преобразований в здравоохранении и особенно важной становится тема улучшения демографической ситуации.

«Не случайно Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию сделал отдельный акцент на вопросах демографии», — напомнил Игорь Каграманян.

«Нам нужно выйти на то, чтобы усилиями главных федеральных специалистов, с учетом лучших региональных практик разработать модель развития соответствующих служб в регионах в единой федеральной вертикали», — считает законодатель.

По его мнению, такая модель или проект, который будет реализован в масштабах всей страны, в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», может быть подготовлен в течение ближайших месяцев.

«Мы планируем уже в этом полугодии на Совете по региональному здравоохранению при СФ рассмотреть этот проект и выйти с инициативой от Совета Федерации в Правительство РФ, Министерство здравоохранения РФ, с тем, чтобы он начал полномасштабно реализовываться в регионах», — подчеркнул Игорь Каграманян.

В обсуждении приняли участие сенаторы, представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители научно-исследовательских центров Министерства здравоохранения РФ в области урологии, радиологии и кардиологии, профессора медицинских вузов.

По итогам заседания приняты рекомендации Министерству здравоохранения РФ, другим федеральным и региональным органам исполнительной власти, нацеленные на сохранение здоровья мужского населения.

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