О Пятом заседании белорусско-украинской Рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

26-02-2019

25 февраля 2019 г. в г.Львове проведено Пятое заседание белорусско-украинской Рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли. Встреча организована в развитие договоренностей, достигнутых на высшем уровне в рамках Форума регионов Беларуси и Украины.

Белорусскую часть Рабочей группы возглавил Первый заместитель Министра иностранных дел Андрей Евдоченко, украинскую — Государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев.

В рамках конструктивного и открытого диалога стороны обсудили проблемные вопросы в торгово-экономической сфере и совместные меры по минимизации их негативного влияния на развитие белорусско-украинских отношений. Участники заседания отметили укрепившуюся в 2018 году позитивную динамику двустороннего торгово-экономического сотрудничества и подтвердили свою приверженность его дальнейшему развитию и углублению.

По итогам заседания подписан Протокол.

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