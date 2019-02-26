Сегодня в «Эфире» о состоянии законности в сфере капитального ремонта жилья, ситуации с саратовским предпринимателем и розыгрыше Кубка Генпрокурора России по хоккею с шайбой

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Новые данные о состоянии законности в сфере капитального ремонта жилья, как сейчас обстоят дела с ситуацией саратовского предпринимателя, обратившегося к Генпрокурору России Юрию Чайке, защита прав предпринимателей в инвестиционной сфере. Об этом и не только поговорит в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами информационных агентства «ТАСС» и МИА «Россия сегодня».

Полномочия прокурора по отмене незаконных постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе вынесенных в отношении водителей на основании данных камер фотофиксации, станут темой обсуждения в рубрике «Криминальный тренд»

О последствиях громких коррупционных скандалов в Калининградской области и результатах надзорной деятельности в данной сфере за прошедший год расскажем в рубрике «Субъект права».

В рубрике «Дело жизни» пойдет речь о большом спортивном событии – первом розыгрыше Кубка Генерального прокурора Российской Федерации по хоккею с шайбой, состоявшемся в Ледовом спортивном комплексе ЦСКА имени В. М. Боброва.

Программа «Эфир» на вторник 26 февраля 2019 года:

· Субъект права. Борьба с коррупцией в Калининградской области.

· Криминальный тренд. Со штрафом к прокурору: полномочия прокуроров в сфере административного законодательства.

· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты информационных агентств РИА «Новости» и «ТАСС».

· Криминальный тренд. Фирмы-однодневки: криминал с человеческим лицом.

· Субъект права. Болезнь – не повод остаться без жилья или правозащитная деятельность прокуроров.

· В процессе. Нюрнберг. Процесс которого могло не быть.

· Дело жизни. «Трус не играет в хоккей». Кубок Генерального прокурора Российской Федерации по хоккею с шайбой 2019 г.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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