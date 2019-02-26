Source: Saint Petersburg State University in Russian

Семинар

25 февраля 2019

Время: 18:00

Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60, ауд. 152

В рамках Петербургского семинара по когнитивным исследованиям состоится выступление Валерия Соловьева (Казанский федеральный университет) «Сложность текста: state-of-the-art».

Правильное определение сложности (читабельности) текста важно в педагогике, юридической практике и других областях. Сложность текста складывается из многих компонент — от простых количественных параметров текстов до глубинных когнитивных механизмов усвоения информации. В докладе будет дан обзор исследований, начиная с классических работ (формула Флеша-Кинкейда) и вплоть до последних работ, выполненных ведущими зарубежными (Даниэль Макнамара) и российскими (Анастасия Бонч-Осмоловская, Марина Солнышкина) исследователями. В ходе семинара будут обсуждаться проблемы, возникающие на пути автоматического определения сложности текстов. В докладе также будут представлены планы исследований казанской группы в рамках гранта РНФ «Сложность текстов на русском языке».

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