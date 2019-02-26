Состоялись проводы студенческой сборной России на зимнюю Универсиаду-2019

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 февраля, в Москве состоялись проводы студенческой сборной России на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду, которая пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта.

На аэроэкспрессе в Международный аэропорт «Шереметьево» поддержать российских спортсменов приехали болельщики – студенты московских вузов, спортивные волонтёры, а также талисман зимней Универсиады-2019 – U-Лайка.

В основной состав студенческой сборной России включены 296 спортсменов. Они будут бороться за медали во всех видах спортивной программы.

Всего в соревнованиях Студенческих игр примут участие спортивные делегации из более 55 стран.

Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, кёрлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурном катании на коньках, фристайлу, хоккею, конькобежному спорту (шорт-треку), а также спортивному ориентированию (на лыжах) и хоккею с мячом.

На предыдущей XXVIII Всемирной зимней универсиаде российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей, что является рекордом зимних универсиад по количеству побед и общему числу наград.

Министерство спорта Российской Федерации благодарит службы Международного аэропорта «Шереметьево» и компании «Аэроэкспресс» за содействие в организации церемонии проводов студенческой сборной России на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске.

Фото: Александр Александров

Пресс-служба Минспорта России

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