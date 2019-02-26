Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с членами парламентской делегации Национального Собрания Республики Армения.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с парламентской делегацией Национального Собрания Республики Армения во главе с руководителем фракции «Мой шаг» Лилит Макунц. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области и член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко. ЧернышенкоИгорь Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области

Это хороший знак для дальнейших перспектив российско-армянского межпарламентского взаимодействия

Константин Косачев отметил, что первым внешнеполитическим визитом делегации Национального Собрания Армении стал визит в Россию. «Это хороший знак для дальнейших перспектив российско-армянского межпарламентского взаимодействия, форматы которого могут быть самыми широкими», — сказал сенатор. Он подчеркнул, что в Совете Федерации готовы продолжать сотрудничество с армянскими коллегами.

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В частности, продолжил законодатель, речь идет о работе Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Армении и Федеральным Собранием России. «В Комитете СФ по международным делам будут оказывать этой работе всемерную поддержку».

Встреча Константина Косачева с парламентской делегацией Национального Собрания Республики Армения

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Встреча Константина Косачева с парламентской делегацией Национального Собрания Республики Армения

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с парламентской делегацией Национального Собрания Республики Армения

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Встреча Константина Косачева с парламентской делегацией Национального Собрания Республики Армения

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«Также готовы продолжать сотрудничество в формате совместных заседаний парламентских комитетов», — сказал Константин Косачев.

Лилит Макунц также высоко оценила динамику парламентских отношений и выразила готовность к продолжению работы.

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