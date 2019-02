Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Ceremonia de condecoración del Embajador del Ecuador en el Perú

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

21 de febrero 2019

Ceremonia de condecoración del Embajador del Ecuador en el Perú

Al Embajador José Sandoval se le otrogó el “Orden del Sol del Perú”, en grado de Gran Cruz por sus méritos en el proces de integración entre Perú y Ecuador

Ceremonia organizada en la Torre Tagle y encabezada por el Canciller Peruano Nestor Popolizio. Estuvieron presentes los miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en el Perú junto con las autoridades nacionales peruanas. Embajador fue condecorado por su labor diplomática y el trabajo realizado para consolidar los fuertes vínculos de amistad entre ambos países

© 2012 Ministry of Foreign Affairs