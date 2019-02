French News: 26 février 2019 | Visite d’une délégation du Tribunal fédéral du travail à la Cour constitutionnelle fédérale

Source: Cour constitutionnelle fédérale

Communiqué de presse n ° 15/2019 du 26 février 2019

Une délégation du Tribunal fédéral du travail présidé par la présidente Ingrid Schmidt s’est rendue à la Cour constitutionnelle fédérale le 25 février 2019. Les visiteurs ont été accueillis par le président Prof. Dr. Ing. Dr. h. c. Andreas Voßkuhle, vice-président Prof. dr. Stephan Harbarth, LL.M., et d’autres juges de la Cour constitutionnelle fédérale. Les discussions d’experts ont notamment porté sur le contrôle par le tribunal du travail de l’autodétermination de l’église, la protection des données en droit du travail, ainsi que sur le pouvoir judiciaire et le public des médias. En outre, les discussions ont permis d’échanger des points de vue sur la compétence des deux tribunaux.

