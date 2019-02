French News: À propos de la cinquième réunion du groupe de travail de haut niveau biélorusse-ukrainien sur le commerce mutuel

Source: Ministère des affaires étrangères du Bélarus

26-02-2019 Le 25 février 2019 à Lviv, s’est tenue la cinquième réunion du groupe de travail biélorusso-ukrainien de haut niveau sur le commerce mutuel. La réunion était organisée conformément aux accords conclus au plus haut niveau dans le cadre du Forum des régions de Biélorussie et d’Ukraine, qui était dirigée par le premier vice-ministre des Affaires étrangères Andreï Evdochenko, la partie ukrainienne du secrétaire d’État au Ministère du Développement économique et du Commerce, Alexei Perevezentsese. a examiné des questions problématiques dans le domaine commercial et économique et des mesures communes pour minimiser leur impact négatif sur le développement de la Biélorusso-Ukrainienne relation Les participants à la réunion ont pris note de la dynamique positive de la coopération commerciale et économique bilatérale qui s’était renforcée en 2018 et ont confirmé leur engagement à poursuivre son développement et son approfondissement. Suite à la réunion, le protocole a été signé. Version Belaru Version Russe

MIL OSI