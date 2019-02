French News: Aeroflot ajuste l’horaire le 26 février en raison de la fermeture de la piste en raison du déploiement de l’avion du groupe Jet Air à Sheremetyevo

Source: Russie Aeroflot

26 février 2019, Moscou. – En liaison avec la fermeture de la piste de l’aéroport de Sheremetyevo, Aeroflot a été contrainte d’ajuster son horaire le 26 février en raison du déploiement de l’avion de la compagnie aérienne Jet Air Group.

Vol

Itinéraire

SU2096 / SU2097

Sheremetyevo – Belgrade – Sheremetyevo

SU2102 / SU2103

Sheremetyevo – Riga – Sheremetyevo

SU2534 / SU2535

Sheremetyevo – Oslo – Sheremetyevo

SU2618 / SU2619

Sheremetyevo – Bruxelles – Sheremetyevo

SU2024 / SU2025

Sheremetyevo – Prague – Sheremetyevo

SU1364 / SU1365

Sheremetyevo – Stavropol – Sheremetyevo

SU1336 / SU1337

Sheremetyevo – Arkhangelsk – Sheremetyevo

SU2468 / SU2469

Sheremetyevo – Budapest – Sheremetyevo

SU2338 / SU2339

Sheremetyevo – Stuttgart – Sheremetyevo

SU2304 / SU2305

Sheremetyevo – Francfort – Sheremetyevo

SU2036 / SU2037

Sheremetyevo – Bucarest – Sheremetyevo

SU1534 / SU1535

Sheremetyevo – Chelyabinsk – Sheremetyevo

SU2062 / SU2063

Sheremetyevo – Sofia – Sheremetyevo

SU2112 / SU2113

Sheremetyevo – Athènes – Sheremetyevo

SU2594 / SU2595

Sheremetyevo – Munich – Sheremetyevo

Changé l’heure * du départ des vols de l’aéroport de Sheremetyevo à plus tard:

Vol

Itinéraire

Heures de départ prévues

Heure de départ selon le plan

SU1250

Sheremetyevo – Naberezhnye Chelny

22h45

26/02/19 23:55

SU1222

Sheremetyevo – Nijni Novgorod

23h35

02.27.19 02:20

SU1352

Sheremetyevo – Voronej

23h50

02.27.19 03:45

SU2108

Sheremetyevo – Vilnius

21h35

02.27.19 02:55

SU1368

Sheremetyevo – Stavropol

22h35

02.27.19 03:40

SU2016

Sheremetyevo – Prague

20h15

02.26.19 22:35

SU1532

Sheremetyevo – Chelyabinsk

22h50

02.27.19 02:20

SU2148

Sheremetyevo – Tallinn

22h20

02.27.19 00:55

SU2386

Sheremetyevo – Stockholm

20h40

26/02/19 23:20

SU1416

Sheremetyevo – Iekaterinbourg

23h05

02.27.19 01:25

SU1144 sera conçu comme SU1774

Sheremetyevo – Anapa

18h15

02.27.19 05:35

* Heure locale: L’heure * de départ des vols des aéroports situés à l’extérieur de la base a été modifiée:

Vol

Itinéraire

Heures de départ prévues

Heure de départ selon le plan

SU1419

Ekaterinbourg – Sheremetyevo

16h30

26/02/19 18:30

SU1861

Erevan – Sheremetyevo

16h05

02.26.19 7:10

SU1005

Kaliningrad – Sheremetyevo

15h40

26/02/19 19:40

SU2569

Berlin – Sheremetyevo

13h50

26/02/19 16h30

SU1475

Nizhnevartovsk – Sheremetyevo

17h35

26/02/19 19:40

SU1465

Saransk – Sheremetyevo

17h40

02.26.19 22:35

SU1403

Ekaterinbourg – Sheremetyevo

18h25

26/02/19 21:05

SU1183

Volgograd – Sheremetyevo

18h20

26/02/19 22:05

SU1313

Mineralnye Vody – Sheremetyevo

16h45

26/02/19 20:14

SU2019

Prague – Sheremetyevo

15h00

26/02/19 18h35

SU1233

Ufa – Sheremetyevo

19h15

26/02/19 20h30

SU2015

Prague – Sheremetyevo

16h45

26/02/19 19h30

SU1769

Perm – Sheremetyevo

19h30

26/02/19 21:35

SU1375

Belgorod – Sheremetyevo

18h55

26/02/19 22h50

SU1331

Arkhangelsk – Sheremetyevo

18h40

26/02/19 21:25

SU1625

Simferopol – Sheremetyevo

17h55

26/02/19 20:20

SU2357

Vienne – Sheremetyevo

16h00

26/02/19 19h20

SU2133

Istanbul – Sheremetyevo

17h25

26/02/19 19:25

SU2139

Istanbul – Sheremetyevo

19h25

26/02/19 20:25

SU1507

Tioumen – Sheremetyevo

20h05

02.26.19 23:30

SU1175

Astrakhan – Sheremetyevo

19h50

26/02/19 23:15

SU2353

Vienne – Sheremetyevo

18h00

26/02/19 19:40

SU2315

Berlin – Sheremetyevo

17h05

02.26.19 8:10

SU1325

Mourmansk – Sheremetyevo

19h10

26/02/19 21h30

SU1059

Makhachkala – Sheremetyevo

19h40

26/02/19 22:25

SU1249

Orenburg – Sheremetyevo

20h50

27.02.19 00:15

SU1215

Samara – Sheremetyevo

21h35

27.02.19 00:15

SU1293

Izhevsk – Sheremetyevo

20h40

02.27.19 00:00

* Heure locale Les vols sont dirigés vers l’aéroport de réserve de Domodedovo: SU1641 Omsk – MoscouSU1451 Novosibirsk – MoscouSU1281 Kazan – MoscouSU1227 Nizhny Novgorod – MoscouUne alerte aux passagers communiquée par l’intermédiaire du centre de réservation et d’information. Les passagers et les visiteurs doivent prendre en compte ces informations et traiter avec compréhension la situation actuelle.Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur l’horloge. Centre de contact Aeroflot lefonam: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (sans frais en Russie), * 555 (pour les téléphones mobiles), en appelant les numéros sans frais dans le monde entier ou dans les bureaux de vente de la société.

