French News: Aujourd’hui dans le «Ether» sur l’état de la loi dans le domaine de la réparation capitale du logement, la situation de l’entrepreneur Saratov et la Coupe du Procureur général de la Russie en hockey sur glace

Source: Russie – Bureau du procureur général

Les nouvelles données sur l’état de la loi dans le domaine de la réparation capitale du logement, comme c’est le cas maintenant de la situation de l’entrepreneur Saratov qui a demandé au procureur général de la Russie Yuri Chaika, la protection des droits des entrepreneurs dans le domaine de l’investissement. Le représentant officiel du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, Alexander Kurennoy, et les journalistes de l’agence de presse TASS et de l’agence de presse Russia Today, ne seront pas les seuls à en parler en direct. sur la base de ces caméras de prise de vues, le sujet de la discussion sera intitulé “Tendances criminelles” sur les conséquences des scandales de corruption très médiatisés dans la région de Kaliningrad et dans les États-Unis. Au cours de l’année écoulée, nous aborderons les activités de supervision dans ce domaine dans la section «Sujet du droit”. La section “Une question de vie” traitera d’un grand événement sportif: la première coupe de hockey du Procureur général de la Fédération de Russie dans le complexe sportif sur la glace CSKA. M. Bobrova, l’émission “Ether” du mardi 26 février 2019: · Le sujet du droit. Lutte contre la corruption dans la région de Kaliningrad. · Tendance pénale. Amende au procureur: pouvoirs des procureurs dans le domaine de la législation administrative. · Question avec partialité. Dans le studio du représentant officiel du parquet général de la Fédération de Russie, Alexander Kurennoy, des journalistes des agences de presse RIA Novosti et TASS. · Tendance criminelle. Entreprises d’un jour: crime à visage humain · Entité légale. La maladie n’est pas une raison pour rester sans abri ou sans activités des procureurs dans le domaine des droits de l’homme. Nuremberg. Quel processus ne pourrait pas être · Une question de vie. “Un lâche ne joue pas au hockey.” La coupe du procureur général de la Fédération de Russie au hockey sur glace 2019. Avec cette information et d’autres que vous pouvez trouver sur le service d’information et de communication du procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI