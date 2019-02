French News: Bayer propose un dividende de 2,80 euros par action pour 2018

Source: Bayer Leverkusen, le 26 février 2019 – Mardi, le conseil de surveillance de Bayer AG a approuvé la recommandation du directoire de verser un dividende de 2,80 (exercice précédent: 2,80) par action portant dividende pour l’Assemblée générale annuelle du 26 avril 2019. proposer l’exercice 2018. “Nous voulons que nos actionnaires continuent à participer de manière appropriée au succès de Bayer cette année, et nous visons un nouveau dividende record en raison du nombre plus élevé d’actions”, a déclaré le directeur général, Werner Baumann. Avec 932,55 millions d’actions assorties d’un droit de dividende, la proposition correspond à un versement de 2 611 milliards (2,402) milliards d’euros (plus 8,7%). Les états financiers consolidés de 2018 seront publiés le 27 février 2019 et expliqués lors de la conférence de presse du bilan.Plus Pour plus d’informations, visitez le site www.bayer.com ou suivez-nous sur Twitter: twitter.com/BayerPresse_USPour les déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives basées sur les hypothèses et prévisions actuelles de la direction de Bayer. Divers risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus peuvent entraîner une différence importante entre les résultats, la situation financière, l’évolution et la performance de la Société par rapport aux estimations présentées ici. Ces facteurs incluent ceux décrits par Bayer dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Web de Bayer www.bayer.de. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives et de les adapter aux événements ou développements futurs.

MIL OSI