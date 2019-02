French News: Dans la région de Novossibirsk, les poursuites ont empêché la chaleur de s’éteindre au public et dans les locaux sociaux.

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur du district Toguchinsky de la région de Novossibirsk a, selon les informations disponibles sur l’éventuelle restriction partielle de l’approvisionnement en énergie, vérifié dans le MUP «Fourniture de chaleur n ° 5» l’application de la législation sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité. 2.200 habitants de la ville de Toguchin, dans des immeubles d’habitation et des équipements sociaux, il a été établi que le 1er janvier 2019 à l’entreprise En raison de la violation de la procédure et des conditions de paiement de l’électricité, une dette s’élevant à près de 1,2 million de roubles a été constituée, conformément aux dispositions des articles 539 et 546 du Code civil de la Fédération de Russie et à la législation relative au fonctionnement des marchés de détail. Dans ce cas, le prestataire de services a le droit de refuser unilatéralement l’exécution du contrat et de limiter totalement ou partiellement le mode de consommation d’énergie électrique. violations des droits des citoyens – consommateurs de services publics de bonne foi, stipulées dans les «Règles régissant la fourniture de services de services publics aux propriétaires et aux utilisateurs de locaux dans des immeubles résidentiels et résidentiels», approuvées par un décret du gouvernement de la Fédération de Russie , les exigences sont reconnues comme raisonnables et satisfaites et les procureurs acceptés dans les délais Les mesures d’Atura ont permis de rembourser intégralement les arriérés au fournisseur de services et d’empêcher toute interruption de la fourniture de chaleur aux clients des services publics et aux services sociaux. gov.ru

