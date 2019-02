French News: Des modifications de la loi sur les activités cadastrales ont recommandé à la Chambre d’approuver le Comité de politique économique du Conseil de la Fédération

Source: Russie – Conseil de la fédération

Nous parlons de la détermination par la législation des entités constitutives de la Fédération de Russie de la libre distribution de copies de la documentation comptable et technique.

Le Comité de politique économique du Conseil de la fédération a recommandé à la Chambre d’approuver les amendements à l’article 45 de la loi sur les activités cadastrales. Nous parlons de la détermination par les lois de la Fédération de Russie de la matière en cause dans les affaires de fourniture gratuite de copies de la documentation comptable et technique.

La réunion a été organisée par le premier vice-président du comité du Conseil de la fédération, Vyacheslav Timchenko. Timchenko Vyacheslav Stepanovich, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la région de Kirov

Yuri Fedorov et Igor Panchenko1 de 16

Réunion du Comité de politique économique du Conseil de la fédération2 de 16

Valery Vasilyev3 sur 16

Musa Chiliev4 sur 16

Evgeny Bushmin et Sergey Kalachnikov5 sur 16

Lyudmila Talabayeva6 sur 16

Session du Groupe de travail temporaire sur l’amélioration de la législation de la Fédération de Russie en matière de protection des consommateurs7 de 16

Olga Timofeeva8 sur 16

Réunion du Comité de politique économique du Conseil de fédération9 sur 16

Alexey Korotkov et Vladimir Kravchenko 10 de 16

Alexander Pronyushkin et Irek Yalalov11 sur 16

Vyacheslav Timchenko12 sur 16

Valery Vasilyev et Yuri Fedorov13 de 16

Alexey Dmitrienko et Yuri Vazhenin14 de 16

Ivan Abramov15 de 16

Alexey Russkikh16 sur 16

Conformément à l’article 45 de la loi fédérale “sur les activités cadastrales”, les passeports techniques estimés et autres enregistrés au 1er janvier 2013 dans les organes et organisations chargés de la comptabilité technique d’état et de la documentation d’inventaire technique relatifs aux objets de la comptabilité technique d’état et de l’inventaire technique sont la propriété d’une entité .

La loi fédérale confère aux sujets de la Fédération de Russie le droit d’établir des cas de fourniture gratuite de copies de documents comptables.

La conservation et l’utilisation de cette documentation comptable et technique relèvent de la compétence du sujet de la Fédération de Russie. Conformément à la loi, les droits de posséder, d’utiliser et de disposer de leurs biens appartiennent à leur propriétaire. En même temps, la partie 27 de l’article 45 de la loi fédérale sur les activités cadastrales Sauf dans les cas prévus par des lois fédérales, une loi fédérale autorise les ressortissants de la Fédération de Russie, en plus des lois fédérales, à établir des cas de fourniture gratuite de copies de registres comptables. En outre, des copies de la documentation susmentionnée seront fournies gratuitement, non seulement à la demande de l’autorité responsable de l’enregistrement des droits, mais également à la demande d’une autre autorité publique ou d’un autre gouvernement local.

