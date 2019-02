French News: DuMont: Pas de destruction aux frais des employés

Source: La gauche

Doris Achelwilm, porte-parole du groupe parlementaire DIE LINKE dans les médias, a déclaré: “Cette mesure porterait un coup sévère aux journaux régionaux et à toute la diversité de la presse en Allemagne, dans la perspective d’un rapport du Fachdienst Horizont, selon lequel le groupe de presse de DuMont envisage de s’éloigner de tous les journaux régionaux. séparée. Il s’agit notamment du “Kölner Stadtanzeiger”, du “Berliner Zeitung”, du “Mitteldeutsche Zeitung” et du “Hamburger Morgenpost”. Achelwilm poursuit: “Selon son dernier rapport annuel, l’excédent du DuMont Mediengruppe a plus que doublé en 2017, passant de 3,2 à 6,5 millions d’EUR. Les résultats ont été dépassés. Néanmoins, la direction n’est pas satisfaite du “niveau de rendement opérationnel” et souhaite maintenant annuler complètement son secteur des médias régionaux. Compte tenu des bénéfices générés, la vente de tous les titres de journaux n’est pas une nécessité opérationnelle: ces dernières années, une énorme restructuration a déjà été entreprise aux dépens des employés de DuMont. Les projets de la direction du groupe, axés sur les profits, ne devraient pas continuer à alourdir les employés des journaux régionaux. En tant qu’entreprise, DuMont doit assumer ses responsabilités et garantir des conditions de travail sûres. Au lieu de vendre des salles de rédaction et un journalisme de qualité, nous avons besoin d’un paysage médiatique diversifié en Allemagne. “

