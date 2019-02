French News: Gazprom et ChTPZ ont discuté de la fourniture de tuyaux pour des projets à Yamal et en Extrême-Orient

Source: Gazprom en russe

HelpMezhdu “Gazprom” et ChTPZ ont mis en place un programme de coopération scientifique et technique pour 2016-2020. Le document identifie les domaines prioritaires pour des travaux communs sur le développement et la production de nouveaux types de produits de tuyauterie et autres équipements répondant aux besoins de Gazprom En février 2018, Gazprom et ChTPZ ont signé une feuille de route pour le développement de la production et la production en série de tuyaux pour les champs offshore. Le document suppose le développement de la technologie de production de tubes en acier Super Duplex 25Cr et de tubes en alliage nickel-chrome UNS N06625. Ces matériaux offrent une résistance ultra-élevée et une résistance à la corrosion pour les équipements fonctionnant dans des environnements marins. Actuellement, de tels tuyaux en Russie ne sont pas disponibles dans le commerce.

