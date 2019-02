French News: Gazprom et VTB envisagent une coopération

Source: Gazprom en russe

ReferenceBank VTB (PJSC), ses filiales bancaires et institutions financières (VTB Group) est un groupe financier international qui propose une large gamme de services financiers et bancaires en Russie, dans les pays de la CEI, en Europe occidentale, en Asie et en Afrique. réseau régional. Les filiales du groupe fournissent des services de leasing, d’affacturage et d’autres services financiers. Le réseau international du groupe VTB compte plus de 20 banques et sociétés financières dans plus de 20 pays, ce qui en fait le deuxième groupe d’actifs financiers en Russie (14 760 milliards de roubles) et les dépôts de la clientèle (10 403 milliards de roubles). Gazprom et VTB sont liés par un partenariat pluriannuel. En particulier, le groupe VTB a participé à l’organisation du placement des obligations de Gazprom en Russie et à l’étranger et a fourni à la société un financement d’entreprise.

MIL OSI