French News: I. Fomin: projet multimédia Planet Kostroma – un exemple de promotion efficace d’un produit touristique

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a pris part à la présentation du projet.

Igor Fomin Fomin Igor Vadimovich, vice-président du comité de la politique sociale du Conseil de la fédération, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Léningrad, a participé à la présentation du projet multimédia d’importance fédérale Planète Kostroma. L’événement a eu lieu au siège de la Société géographique russe (RGO) à Moscou, à l’initiative du groupe régional de Kostroma de l’ONG «Société géographique russe» et de la société de production cinématographique, dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention du Président russe pour le développement de la société civile.

Voir aussi

Igor Fomin a souligné l’efficacité du projet multimédia. «Nous avons récemment assisté à un véritable« boom touristique »dans les régions. Les régions sont incluses dans la course touristique et le film présenté sur la région de Kostroma est un exemple positif de promotion d’un produit touristique pouvant être utilisé par d’autres sujets de la Fédération.

Nous assistons à un véritable “boom touristique” des régions

En outre, le sénateur a déclaré qu’aujourd’hui, selon les experts, au moins 30%. Le succès de la vente de produits touristiques dépend directement de leur promotion appropriée. «On peut avoir des vues, une bonne infrastructure moderne, mais il faut en parler correctement pour intéresser les touristes.» Planet Kostroma est un projet multimédia pilote d’importance fédérale, qui consiste en six nouvelles pour la télévision et l’Internet, un documentaire complet. Le projet promeut des sites historiques et culturels et raconte les monuments naturels uniques de la région de Kostroma. Les films ont pour thèmes: histoire et nature de la région, traditions et coutumes, artisanat traditionnel, particularités de la cuisine régionale, joyaux architecturaux.

Le président du Comité des affaires internationales du Conseil de la Fédération, Konstantin Kosachev, a également assisté à la présentation. Kosachev Konstantin Iosifovich, représentant de l’organe exécutif de la République de Mari El, président d’honneur de la Société de géographie russe, Vladimir Kotlyakov, secrétaire d’État – Vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Nikolay Pankov, représentants de la Fédération de Russie. Le gouverneur de la région, Sergei Sitnikov, représentait la région de Kostroma. SitnikovSergey KonstantinovichGouverneur de la région de Kostroma

MIL OSI