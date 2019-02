French News: I. Kagramanyan: Nous allons développer un modèle de service pour la préservation et le renforcement de la santé reproductive des hommes pour les régions

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a tenu une réunion de la table ronde sur «Les problèmes actuels du maintien de la santé de la population masculine».

Igor Kagramanyan Kagramanyan, premier vice-président du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération, Igor Nikolaevich, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Yaroslavl, a organisé une table ronde sur le thème «Préserver la santé de la population masculine».

“Table ronde” sur “Les enjeux actuels de la préservation de la santé de la population masculine” 1 sur 12

Elena Popova2 de 12

Vladimir Dzhabarov3 de 12

«Table ronde» sur «Les problèmes actuels de préservation de la santé de la population masculine» 4 sur 12

“Table ronde” sur le thème “Problèmes actuels de maintien de la santé de la population masculine” 5 sur 12

Vladimir Krugly6 de 12

«Table ronde» sur «Les problèmes actuels de préservation de la santé de la population masculine» 7 sur 12

Igor Kagramanyan8 sur 12

«Table ronde» sur «Les problèmes actuels de préservation de la santé de la population masculine» 9 sur 12

«Table ronde» sur «Les problèmes actuels de préservation de la santé de la population masculine» 10 sur 12

«Table ronde» sur «Les problèmes actuels de préservation de la santé de la population masculine» 11 sur 12

«Table ronde» sur «Les problèmes actuels de préservation de la santé de la population masculine» 12 sur 12

La vice-présidente du Conseil de la fédération, Galina Karelova, a assisté à l’événement. KarelovaGalina Nikolayevna, représentante de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Voronezh, a abordé les questions du diagnostic précoce et du traitement des maladies urologiques, de la protection de la santé reproductive des hommes, des caractéristiques sexospécifiques des maladies cardiovasculaires, ainsi que des facteurs contribuant à augmenter l’espérance de vie.

Les questions de diagnostic précoce et de traitement des maladies urologiques, de protection de la santé reproductive des hommes ont été discutées.

Igor Kagramanyan a noté qu’au cours des dernières années, le sujet du maintien de la santé des hommes était de plus en plus traité dans la société. «Il y a quatre ans, le ministre russe de la Santé a décidé de créer le poste de spécialiste indépendant en chef de la santé génésique. Il existe une bonne expérience des régions – les régions de Sverdlovsk et de Voronej, la République de Carélie, le territoire de Krasnoyarsk et la région de Yaroslavl, où ces services fonctionnent activement. facteurs de risque. Le parlementaire a souligné que ces problèmes sont en train de devenir de plus en plus d’actualité, alors que le pays est sur le point de modifier radicalement les soins de santé et que le sujet de l’amélioration de la situation démographique revêt une importance particulière. ” Igor Kagramanyan. «Nous devons faire appel aux efforts des principaux spécialistes fédéraux, en tenant compte des meilleures pratiques régionales, pour développer un modèle de développement pour Le législateur estime qu’un tel modèle ou projet qui sera mis en œuvre à l’échelle nationale, dans le cadre des projets nationaux Santé et démographie, pourra être préparé dans les prochains mois. «Nous prévoyons d’examiner ce projet au Conseil de la santé régionale du Conseil de la fédération au cours de ce semestre et de lancer une initiative du Conseil de la fédération au gouvernement de la Fédération de Russie, le ministère de la Santé de la Fédération de Russie, afin qu’il puisse commencer à mettre pleinement en œuvre Des sénateurs, des représentants d’organes fédéraux et régionaux, des chefs de centres de recherche du ministère de la Santé de la Fédération de Russie dans le domaine de l’urologie, de la radiologie et de la cardiologie, ainsi que des professeurs d’universités de médecine ont pris part à la discussion. soins de santé de la Fédération de Russie, d’autres instances fédérales et régionales du pouvoir exécutif visant à préserver la santé de la population masculine.

MIL OSI