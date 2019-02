French News: JSC Glavkosmos fête ses 34 ans

Source: Espace fédéral russe

Glavkosmos # histoire # le plus important 26.02.2019 09: 54JSC Glavkosmos célèbre son 34e anniversaire le 26 février 1985 dans le cadre du ministère de l’Ingénierie générale de l’URSS, une nouvelle unité structurelle a été créée – la Direction principale pour la création et l’utilisation de technologies spatiales au service de l’économie nationale et de la recherche scientifique. – “Glavkosmos URSS”. L’objectif pour lequel l’administration a été créée – la recherche de partenaires pour l’utilisation commerciale des technologies spatiales et spatiales nationales – n’a pas perdu de sa pertinence aujourd’hui. Les spécialistes en gestion se sont activement impliqués dans les travaux et, deux ans plus tard, en 1987, Glavkosmos a commencé à coordonner projets spatiaux habités (conjointement avec le projet Intercosmos). Au même moment, le premier cosmonaute syrien a été lancé sur la station spatiale Mir. Au total, sous la direction de l’URSS Glavkosmos, des cosmonautes de Bulgarie, d’Afghanistan et de la France ont été pilotés, des cosmonautes du Japon, de Grande-Bretagne et d’Autriche ont été déployés commercialement et une série d’expériences ont été menées à Mir “Travaux coordonnés sur divers projets scientifiques. Le 4 décembre 1991,” Glavkosmos URSS “a été transformé en une organisation publique autonome” Glavkosmos “, qui relevait du ministère de l’Industrie. F. La nouvelle société avait pour tâche principale de mettre en œuvre des projets commerciaux dans le domaine des technologies des fusées et de l’espace, en collaboration avec des pays étrangers et des agences spatiales. Au cours de cette période, Glavkosmos a notamment signé un contrat portant sur le développement et la fourniture d’un lot d’unités cryogéniques oxygène-hydrogène pour la troisième étape du lanceur indien GSLV En 2001. En 2001, Glavkosmos CLL a été transformé en une entreprise d’État fédérale, Glavkosmos. En 2012, Glavkosmos est devenu le principal intégrateur contractuel des entreprises de coopération russes participant au programme de coopération russo-européen Union au Centre spatial guyanais. En 2017, Glavkosmos a obtenu le statut de Soyouz À 2 pouces des cosmodromes de Vostochny, Baïkonour, Plesetsk. La même année, JSC Glavkosmos a créé une filiale – l’opérateur de lancements commerciaux utilisant la famille de lanceurs Soyouz-2 provenant de centres spatiaux russes – les services de démarrage JSC Glavkosmos. Aujourd’hui, Glavkosmos est un guichet unique pour l’industrie spatiale dans le domaine de l’activité économique extérieure. La promotion des réalisations de la cosmonautique russe sur les marchés mondiaux reste l’un des objectifs principaux de la société.

