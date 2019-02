French News: La 453ème réunion se tiendra au Conseil de la Fédération

Source: Russie – Conseil de la fédération

La 453ème réunion se tiendra au Conseil de la Fédération. Le Président de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, Ararat Mirzoyan, s’adressera tout d’abord aux sénateurs, qui devront examiner le projet de déclaration du Conseil de la fédération relative à la situation au Venezuela.L’ordre du jour de la réunion comprend la ratification du traité avec la RPDC sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine de prison. avec le gouvernement suédois pour éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et pour examiner les lois sur la fourniture de soins palliatifs, limitant les droits du personnel militaire pour la diffusion d’informations sur la responsabilité des sociétés de gestion pour violation des règles d’exploitation des ascenseurs, pour l’exemption d’un certain nombre de débiteurs hypothécaires de la commission d’exécution.Le chef du service fédéral des impôts, Mikhail Mishustin, parlera d’outils novateurs permettant de gérer les recettes fiscales des budgets des entités constituantes de la Fédération de Russie et des budgets des municipalités “Le temps de l’expert” avec la participation du président de la société anonyme “LUKOIL” Vagit Alekperov sera consacré à Il concerne les capacités de la Russie dans la période de transformation des marchés mondiaux de l’énergie.

