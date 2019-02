French News: “La campagne électorale européenne a besoin de visages et d’arènes!”

Source: DGB – Conseil fédéral

26.02.2019Invitations des principales associations aux élections européennes “Une campagne électorale européenne a besoin de visages et d’arènes!” Le Mouvement européen allemand (EBD) et ses principales associations, y compris la DGB, appellent à une déclaration commune en faveur d’une campagne électorale européenne bien visible et plus concurrentielle pour le contenu européen. “Nous nous battons pour une Europe plus sociale, solidaire et juste”, a déclaré le président du DGB, Reiner Hoffmann.

“Une grande partie de ce que nous tenons pour acquis – paix, liberté de circulation, droits sociaux fondamentaux – nous le devons, et surtout à l’UE.” – Reiner HoffmannLINK, président du DGB: “Une Alliance non partisane met en garde contre les élections européennes précédant les forces anti-démocratiques”

DGB

“Une démocratie parlementaire forte et une concurrence pluraliste d’idées et d’intérêts constituent la base de l’avenir de l’Europe. En mai 2019, les citoyens de l’Union européenne détermineront le Parlement européen. Les élections européennes de 2019 sont à l’honneur. Le scepticisme européen et le Brexit mettent la cohésion de l’UE à l’épreuve. C’est pourquoi il est d’autant plus important aujourd’hui de regrouper les forces proeuropéennes et de défendre les valeurs fondamentales de l’UE “, indique la déclaration commune de la EBD, du DGB et de neuf autres associations.Élection européenne: duel télévisé avec les meilleurs Candidats Les fédérations appellent également au renforcement des valeurs démocratiques fondamentales au niveau européen, telles que le principe du candidat principal. De plus, les associations centrales veulent un meilleur accès à l’information, moins de propagande et d’éducation, moins de place pour les arguments eurosceptiques et plus de visages et d’arènes proeuropéennes. Candidat principal au poste de président de la Commission. “Ce qui est naturel pour les élections générales doit aussi être possible dans la campagne électorale européenne”, lit-on dans le communiqué. LIENS ET TÉLÉCHARGEMENTSPresseMe la EBD avec déclaration du président du DGB, Reiner Hoffmann

suggérer

Vers le haut

colonne d’action

Autres sujetsEUROPA. MAINTENANT MAIS BIEN!

DGB

Le 26 mai 2019, les élections au Parlement européen ont lieu en Allemagne. La DGB et ses organisations affiliées se battent pour une Europe sociale, solidaire et juste. Pourquoi cette élection est une décision directionnelle pour les employés, nous avons compilé ici.

Seule une négociation collective forte crée un bon travail

DGB / Miss Sateerat Saiket / 123rf.com

Dans son nouveau concept d’État providence, le SPD souhaite également renforcer la couverture de la négociation collective en Allemagne. Le DGB accueille favorablement les propositions des sociaux-démocrates, mais appelle à des mesures concrètes et ambitieuses. Parce que la négociation collective est une question de justice centrale de notre époque, écrit le DGB-Klartext.en savoir plus …

insight – Abonnez-vous gratuitement au service d’information DGB

Plus en ligne, nouvelle présentation et information plus rapide – avec un concept révisé, le service d’information de DGB offre aux lecteurs des informations complètes sur le DGB et les syndicats. Ici, vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire e-mail insight.to the website …

Dernières pages visitées

MIL OSI