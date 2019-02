French News: La Commission d’État a approuvé le programme de vol de l’ISS pour 2019

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # ISS # cosmonautics habités # principalement 26.02.2019 15: 27La Commission d’État a approuvé le programme de vols de l’ISS pour 2019. La Commission d’État a approuvé le programme de vols de l’ISS pour 2019, prévoyant le lancement du vaisseau spatial de transport Soyouz-MS et des cargos cargo (TGC). Progress-MS vers la Station spatiale internationale (ISS) Au total, sept engins spatiaux seront envoyés à la station cette année.

Dates de lancement des véhicules spatiaux habités: 14 mars – TPK Soyouz MS-12 avec l’équipage de l’expédition ISS-59/60 (le cosmonaute Roscosmos Alexei Ovchinin, les astronautes de la NASA Christina Cook et Nick Haig); 6 juillet – Soyouz MS-13 avec équipage expédition ISS-60/61 (cosmonaute de Roscosmos Alexander Skvortsov, astronaute de l’ESA Luka Parmitano et astronaute de la NASA Andrew Morgan); 22 août – Soyouz MS-14 TPK – premier lancement d’un vaisseau spatial habité sur la fusée Soyouz-2 de la scène 1a version sans équipage (transport de marchandises); 25 septembre – Soyouz TP15 -Soyouz avec un équipage composé du cosmonaute Roscoe MOS, astronautes de la NASA et les navires cargo OAE.Daty lance Avril 4 – THC “Progress MS-11”, 31 Juillet – THC “Progress MS-12”, 20 Décembre – THC “Progress MS-13.”

