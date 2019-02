French News: La complexité du texte

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Atelier

25 février 2019 Heure: 18h00 Saint-Pétersbourg, ul. Galernaya, 58–60 ans, aud. 152

Dans le cadre du séminaire sur la recherche cognitive de Saint-Pétersbourg, Valery Soloviev (Université fédérale de Kazan) donnera une présentation intitulée «La complexité du texte: état de l’art».

Une définition correcte de la complexité (lisibilité) du texte est importante pour la pédagogie, la pratique juridique et d’autres domaines. La complexité du texte comprend de nombreux composants, allant de simples paramètres quantitatifs de texte à des mécanismes cognitifs profonds pour assimiler des informations. Le rapport donnera un aperçu de la recherche, en commençant par les travaux classiques (formule Flesch-Kincaid) et jusqu’aux travaux les plus récents menés par des chercheurs étrangers (Daniel McNamara) et russes (Anastasia Bonch-Osmolovskaya, Marina Solnyshkina). Au cours du séminaire, les problèmes liés à la détermination automatique de la complexité des textes seront abordés. Le rapport présentera également les plans de recherche du groupe Kazan dans le cadre de la subvention de la Fondation scientifique russe “La complexité des textes en russe”.

MIL OSI