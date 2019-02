French News: Le lanceur Proton-M a été envoyé dans le cosmodrome de Baïkonour pour se préparer au lancement dans le cadre du programme Spektr-RG

Source: Espace fédéral russe

# Centre Khrunichev # Proton-M # Baïkonour # Spektr-RG # groupes orbitaux les plus importants26.02.2019 08: 44 Le lanceur Proton-M a été envoyé mardi soir dans le cosmodrome de Baikonour pour se préparer au lancement du programme Spectr-RG. Le 26 février, le train équipé du lanceur Proton-M, du carénage de tête et de l’unité de rappel DM-03 a été envoyé du centre spatial de recherche et de production M. V. Khrunichev au site de lancement de Baïkonour. 03, créé dans RSC Energia, sera utilisé pour lancer le vaisseau spatial russe “Spectrum-RG”: toutes les activités liées à l’envoi sur le site de lancement du lanceur dans le cadre du programme “Spectr-RG” ont été organisées régulièrement.

L’observatoire spatial Space-Roentgen-Gamma est un projet international russo-allemand visant à créer un observatoire orbital d’astrophysique conçu pour étudier l’univers dans la plage de longueurs d’onde des rayons X. Le Spektr-RG a été construit à l’OSBL nommée d’après S. A. Lavochkin comprend deux télescopes: eRosita, créé par l’Institut de physique extraterrestre de la société Max Planck (Allemagne), et ART-XC, mis au point par l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences de Russie et fabriqué par l’Institut de recherche expérimental en physique expérimentale de Sarov. appareil scientifique “Spectrum-RG” – l’étude de l’Univers dans la gamme des rayons X du rayonnement électromagnétique, la création d’une “carte” de l’Univers visible, sur laquelle seront marquées toutes les grappes assez grandes de galaxies.

