French News: Le ministre des Affaires étrangères Maas à la conférence des donateurs pour le Yémen

Source: Ministère fédéral des affaires étrangères. Nous ne pouvons et ne voulons pas ignorer les souffrances du peuple yéménite. Pour cette raison, l’Allemagne continuera à fournir une aide humanitaire essentielle à la survie en 2019. En tant que commissaire du gouvernement fédéral chargé de la politique des droits de l’homme et de l’aide humanitaire, Bärbel Kofler va aujourd’hui s’engager à verser un engagement d’un montant de 100 millions d’euros pour l’année en cours dans le cadre du plan d’aide humanitaire des Nations Unies. Nous poursuivrons également notre soutien dans les domaines de la stabilisation et de la coopération au développement, tout en précisant que nous ne devons pas empêcher les organisations humanitaires de fournir une assistance vitale. De même, la protection de la population civile et des infrastructures civiles doit être assurée. Cela inclut explicitement les employés et les institutions fournissant des soins humanitaires et des soins de santé aux personnes dans le besoin, mais à long terme, cela ne fait que contribuer à la recherche d’une solution politique, quelle que soit la complexité du conflit au Yémen. Par conséquent, le processus de dialogue entre les parties doit se poursuivre. L’envoyé spécial des Nations Unies, Martin Griffiths, bénéficie de notre soutien sans réserve, mais c’est clair: cela exige beaucoup de progrès concrets. Les parties doivent démontrer qu’elles sont sérieuses et qu’elles sont intéressées à instaurer un climat de confiance. Les dispositions de retrait des ports et des districts principaux de Hodeida doivent être mises en œuvre rapidement et sans retard. À Hodeidah, sur le front extrêmement miné, se trouvent des greniers, indispensables à l’approvisionnement de millions de personnes. Le rendre accessible serait un signal fort et humanitaire.

