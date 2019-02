French News: Les formats de l’interaction interparlementaire russo-arménien peuvent être les plus larges – K. Kosachev

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a rencontré des membres de la délégation parlementaire de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie.

Konstantin Kosachev Konstantin Iosifovich, président de la commission des affaires étrangères du Conseil des affaires étrangères, de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Mari El, a rencontré la délégation parlementaire de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, dirigée par la chef de la faction My Step, Lilit Makunts. Le premier vice-président du Comité des affaires étrangères du Conseil de la fédération, Vladimir Dzhabarov Dzhabarov Vladimir, représentant de l’autorité législative (représentante) de la région autonome juive et un membre du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les collectivités locales et les affaires du Nord, Igor Chernyshenko. Chernyshenko Igor Konstantinovitch président de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Mourmansk

C’est un bon signe pour les perspectives d’avenir de l’interaction interparlementaire russo-arménienne.

Konstantin Kosachev a indiqué que la première visite de politique étrangère de la délégation de l’Assemblée nationale arménienne était une visite en Russie. “C’est un bon signe pour les perspectives d’avenir de la coopération interparlementaire russo-arménienne, dont les formats sont peut-être les plus larges”, a déclaré le sénateur. Il a souligné que le Conseil de la Fédération est prêt à poursuivre sa coopération avec ses collègues arméniens.

En particulier, a poursuivi le législateur, la discussion a porté sur les travaux de la Commission interparlementaire sur la coopération entre l’Assemblée nationale d’Arménie et l’Assemblée fédérale de Russie. “La commission des affaires étrangères des affaires étrangères apportera tout son soutien à ces travaux.”

“Nous sommes également prêts à poursuivre la coopération sous la forme de réunions conjointes de commissions parlementaires”, a déclaré Konstantin Kosachev. Lilit Makunts a également hautement apprécié la dynamique des relations parlementaires et s’est déclarée prête à poursuivre ses travaux.

