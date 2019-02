French News: Quels musées pour quelle société? Conférence sur le rôle actuel et futur des musées et de la recherche muséale

Source: Volkswagen Stiftung26. 19 février: Quel est le rôle des musées dans la société aujourd’hui? Quels sont leurs défis – Où sont leurs partenaires dans les universités? Et quelle contribution la recherche liée à la collection apporte-t-elle? La conférence “Quels musées pour quelle société? Quelles questions?” 10 ans de recherche dans les musées “du 18 au 20 mars 2019 à Hanovre – les représentants des médias sont les bienvenus!

La Fondation Volkswagen peut se prévaloir d’une décennie de promotion de la recherche sur les collections dans les musées. Au cours de cette période, plus de 100 projets ont été financés, notamment la coopération de musées de petite et moyenne taille avec des universités. La conférence portera sur la situation sociale dans laquelle évoluent les musées et qui a subi de profonds changements au cours des dix dernières années. Quelle est l’importance du transfert des connaissances au public pour la légitimité des musées en tant qu’institutions publiques? Et quels succès l’initiative de financement “Recherche dans les musées” peut-elle générer comme source d’inspiration pour le renforcement de la recherche dans les musées en Allemagne en termes de financement, d’idées et de personnel? Anselm Hartinger, nouveau directeur du Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, dr. Ulrike Lorenz, directrice de la Kunsthalle Mannheim, ou Gisela Staupe, directrice adjointe du German Hygiene Museum Dresden, feront la lumière sur ces questions et d’autres dans le cadre de conférences et de tables rondes. Quels musées pour quelle société? 10 ans de recherche dans les muséesLundi 18 mars 2019 jusqu’au mercredi 20 mars 2019Auditorium, Xplanatorium Schloss Herrenhausen, HanovreLa conférence s’adresse à quiconque s’intéresse à la science, à la promotion, à la politique ou directement au musée influence réciproque des musées, de la science et de la société. L’entrée est gratuite, mais l’inscription sur notre site Web est obligatoire. Les représentants des médias sont invités à assister à la conférence ou à des sections individuelles. Une inscription informelle est requise à presse@volkswagenstiftung.de. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos demandes d’interviews ou autres pour votre couverture PROGRAMME: La conférence est structurée comme suit: Des pierres, des reptiles et des insectes: les chercheurs postdoctoraux mènent des recherches dans les collectionsEntnologie, art, musique et histoire de la médecine: stagiaires postdoctoraux Recherche dans les collectionsBecomeyond Volunteering – Promotion structurée de jeunes artistes pour les muséesQu’est-ce que les objets racontent … Exemples de recherche coopérative de collectionsLe musée en tant que lieu de recherche de collectionsAssocié … Atelier, publication, exposition10 ans – 10 thèses: L’avenir de la recherche dans les musées Lien vers le programme complet à télécharger.Arrière-plan Initiative de financement “Recherche dans les musées” Les tâches classiques des musées incluent la collecte, la préservation, la recherche et le transfert de biens culturels. Mais ce n’est qu’en recherchant minutieusement leurs collections que les musées pourront concevoir des expositions scientifiques à long terme. Par le biais de l’initiative de financement “Recherche dans les musées”, la Fondation Volkswagen a voulu aider les musées de petite et moyenne taille, en particulier, à remplir leur mission scientifique de médiation – les musées devraient être renforcés en tant qu’institutions de recherche. La promotion des jeunes talents et la coopération intensive des musées avec des instituts de recherche de premier plan, notamment des universités, revêtent une importance capitale pour la fondation. Après dix ans de financement, la Fondation a mis un terme à son initiative en faisant le point et en formulant dix thèses qu’elle considère comme novatrices pour l’avenir de la recherche muséale.

MIL OSI