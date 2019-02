French News: Sécurité Internet: 87% des internautes utilisent un nom d’utilisateur et un mot de passe à des fins d’authentification

Source: Destatis Statistisches Bundesamt – En anglais

WIESBADEN – Pour protéger leur vie privée et leur identité personnelle sur Internet, 87% des quelque 65 millions d’internautes âgés de 10 ans ou plus utilisent un nom d’utilisateur et un mot de passe pour se connecter à des services tels que la banque en ligne ou les achats en ligne. D’après les résultats de l’enquête de 2018 sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les ménages, l’Office fédéral de la statistique (Destatis) indique également que cette forme de connexion est la méthode d’authentification électronique la plus utilisée. Pour plus d’informations: Service d’information sur les revenus, consommation, conditions de vie, tél: +49 (0) 611/75 88 80, formulaire de contact

