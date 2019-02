French News: Sécurité sur Internet: 87% utilisent un nom d’utilisateur et un mot de passe pour l’identification

Source: Destatis Bureau fédéral de la statistique à Wiesbaden – 87% des quelque 65 millions d’utilisateurs d’Internet et les utilisateurs âgés de 10 ans à utiliser pour protéger leur vie privée et de l’identité personnelle sur Internet pour des services tels que les services bancaires en ligne ou les achats en ligne pour se connecter avec un nom d’utilisateur et mot de passe. L’Office fédéral de la statistique (Destatis) sur la base des résultats de l’enquête sur l’utilisation des technologies d’information et de communication dans les ménages privés de l’année 2018 a également fait savoir, cette forme de connexion est la procédure d’identification électronique le plus largement utilisé. 29% des utilisateurs d’Internet utilisent pour protéger les listes de services en ligne de codes (par exemple la liste TAN / iTAN, y compris générateur TAN pour les services bancaires en ligne). De même, de nombreuses méthodes d’identification d’utilisation dans laquelle un code est envoyé via la messagerie sur le téléphone mobile ou téléphone intelligent (par exemple sous forme de SMS lorsque procédé mTAN pour les services bancaires en ligne). 22% se déclarent avec leur connexion de médias sociaux avec d’autres services en ligne. certificats d’identification électronique, par exemple pour le portail de contrôle ElsterOnline ou cartes d’identité telles que la carte d’identité avec fonction ID en ligne utilisent 17%. également appelée clé électronique ou la clé intelligente – – sur la station de jeton de sécurité à 4%. D’autres résultats de l’enquête sur l’utilisation privée des technologies d’information et de la communication (TIC) 2018 sont dans le Fachserie 15 courant, ligne 4 « Les ménages dans la société de l’information – Utilisation des technologies de l’information et de la communication 2018 » et dans les tables 63931 de la base de données GENESIS en ligne disponibles.Pour informations: revenu des services d’information, la consommation, les conditions de vie, téléphone: + 49 (0) 611/75 88 80, contact d’autres résultats et d’autres informations sont dans le domaine IT utilisez-vous nous vor.Folgen sur Twitter

