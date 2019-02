French News: Tarif public service des pays: 10.000 grévistes à Berlin

Source: DGB – Bundesvorstand26.02.2019TariftickerTarifstreit service public des pays: 10 000 grévistes à Berlin Mardi, le 26.2.2019, le fonctionnement de nombreuses écoles et garderies à Berlin était paralysé. Presque toutes les écoles publiques ont été touchées et environ la moitié des 280 garderies sont restées fermées. Plus de 10 000 enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, employés d’université et autres employés de l’état de Berlin ont pris leur travail quotidien. Comme les employeurs n’ont pas encore répondu aux demandes des syndicats lors des négociations précédentes, les employés du secteur public Le 28 février, employeurs et syndicats se réuniront à Potsdam pour le troisième cycle de négociations. Jusqu’à présent, le TdL n’a pas soumis d’offre. Le GEW appelle avec les autres syndicats six pour cent, mais au moins 200 euros de plus par mois, a également appelé mercredi le GEW Berlin à une journée de grève d’avertissement. Le point de rendez-vous est à 10 heures sur la Potsdamer Platz, d’où il ira à Alexanderplatz.Zur message

