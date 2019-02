French News: Tout simplement électrique.

Source: BMW Group Hamburg. “Simply Electric” – une mobilité électrique unique, une solution holistique et confortable pour le client: telle est la revendication et l’offre du groupe BMW. L’infrastructure de facturation, les options de financement, les modalités de facturation et les produits doivent être interconnectés et adaptés aux besoins individuels du client.

Avec sa plate-forme d’information et d’orientation “Simply Electric”, la succursale de Hambourg et ses partenaires dans l’électromobilité Hy Solutions, Alphabet Fleet Management GmbH et Digital Energy Solutions ont lancé une initiative qui offre à leurs clients de la flotte des conseils complets et holistiques sur toutes les questions relatives à l’électromobilité offre. Les clients sont individuellement et a. informé de la promotion des véhicules et de l’infrastructure de recharge par les états et les municipalités, de l’examen des options de facturation taxable, des modèles de location et bien sûr des véhicules adaptés. L’avantage pour le client de la flotte: les différentes informations, services et produits sont disponibles auprès d’une seule source, auprès d’un interlocuteur unique dans la branche BMW.

Dans le cadre de l’initiative “Simply Electric”, la succursale BMW de Hambourg et ses partenaires ont invité les clients de leur flotte dans leur nouveau centre d’entreprise pour la succursale City South. Sur place, les clients ont pu bénéficier de conseils d’experts sur tous les aspects, et notamment sur l’intégration de l’électromobilité dans les flottes d’entreprises. Hy Solutions, en tant que partenaire de projet régional de la ville de Hambourg, donne un aperçu des possibilités de financement pour les véhicules électriques et l’infrastructure de charge à Hambourg. Le partenaire Alphabet, spécialiste de la location pour les flottes et les équipements de chargement, prend par exemple la relève. l’application et la facturation des subventions. Digital Energy Solutions (une entreprise commune du groupe BMW et de Viessmann) fournit des services de conseil en matériel informatique sur site, en prenant en charge d’autres services tels que: Installation et gestion des charges et fournit la base contractuelle pour la facturation entre employeur et employé. Le groupe BMW fournira ce printemps la plus large gamme de véhicules électrifiés en Allemagne avec neuf modèles de véhicules électrifiés.

Matthias Pfalz, responsable de la succursale BMW de Hambourg, a déclaré: “L’avenir de la mobilité est électrique, cela ne fait aucun doute. Et à peine une technologie inclut-elle autant d’aspects qui vont au-delà du véhicule réel. Avec nos partenaires, nous investissons beaucoup pour conseiller nos clients, analyser leurs besoins en matière de mobilité et l’infrastructure dont ils ont besoin, et proposer des solutions flexibles. “

Offre d’électromobilité du groupe BMW Jusqu’à présent, le groupe BMW a lancé la plus large gamme d’offres concurrentielles en Allemagne avec neuf véhicules électrifiés. En 2025, le groupe BMW étendra son offre à 25 modèles électrifiés. Outre le succès rencontré par ses véhicules électroniques sur le marché, le groupe BMW ne cesse de renforcer son implication dans de nombreux domaines qui soutiennent durablement l’expansion de l’électromobilité. Depuis le lancement sur le marché de BMW i automobiles, il y a plus de cinq ans, la société est présente dans plus de 70 pays avec une gamme de produits et de services diversifiée, ce qui en fait l’un des principaux fournisseurs de systèmes en matière d’électromobilité.

Outre les voitures électriques, la gamme d’électromobilité de BMW Group comprend les produits et services suivants:

BMW 360 ° Electric (depuis 2013) avec des solutions sur mesure pour recharger à la maison et sur la route: boîtiers muraux BMW i, recharge sans fil BMW, service de recharge BMW Digital, alimentation en énergie verte, abri pour voitures solaires. Le groupe BMW est l’initiateur et le membre fondateur du réseau européen de stations de charge rapide Ionity dans le but de fournir 400 stations de charge avec un max. 350 kW de puissance de charge à construire d’ici à 2020. Les batteries haute tension BMW i conquièrent de plus en plus d’autres domaines d’application: véhicules de livraison, bus locaux, véhicules utilitaires, entraînements de bateaux. Les systèmes de stockage d’énergie mobile de BMW i alimentent les parcs de véhicules électriques et les événements. CarSharing Services DriveNow (depuis 2015) / ReachNow (depuis 2017) / ShareNow depuis 2019), grâce à sa part croissante de véhicules électroniques, permet aux clients de se familiariser facilement avec la mobilité électrique et offre des avantages par rapport à la possession de véhicules classiques en milieu urbain. est le principal fournisseur de solutions de gestion de flotte de véhicules électriques en Allemagne avec sa gamme de services “AlphaElectric”. Avec son portefeuille étendu, le groupe BMW a permis depuis 2013 à des centaines de milliers d’utilisateurs de véhicules, d’opérateurs de flotte et du réseau offrir aux fournisseurs et aux propriétaires un accès facile et attrayant à une mobilité sans émissions locales.

