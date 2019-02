French News: V. Bondarev: le Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la fédération a élaboré une “feuille de route” pour développer l’action du mouvement Yunarmia dans les régions

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les succès et les tâches du VAPD “Yunarmia” ont été discutés au Conseil de la Fédération

Président du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, Viktor Bondarev BondarevViktor NikolaevichLe représentant de l’organe exécutif de la région de Kirov a tenu une réunion élargie du Comité du Conseil de la fédération sur la mise en œuvre des propositions du ministre de la Défense de la Fédération de Russie, S.Koigu, sur les projets de développement de la Russie. mouvement de jeunesse patriotique militaire “Yunarmiya”. Outre les sénateurs, le premier chef adjoint de la principale direction politico-militaire des forces armées russes, Alexey Tsygankov, chef adjoint de l’état-major du mouvement panoréen enfants-jeunes militaro-patriotique “Elena Slesarenko”.

Voir aussi

Victor Bondarev a attiré l’attention sur le fait que l’activité militaro-patriotique du Mouvement des écoliers russes, créée en 2015, était définie dans le cadre d’instructions séparées du Président de la Russie et représentée par les activités des structures publiques des forces de l’ordre. Parmi eux, le mouvement le plus ambitieux aujourd’hui était le «Unarmia». Il semble que ce soit une entreprise intéressante et, si possible, qu’elle soit développée », a déclaré le parlementaire.

Les activités dans les régions ont déjà commencé

Viktor Bondarev a rappelé qu’à la fin de 2018, le ministre de la Défense de Russie avait proposé au président du Conseil de la Fédération de mettre en œuvre une initiative conjointe du département et de la chambre haute du Parlement visant à créer des unités de sénateurs et à organiser un travail militaro-patriotique dans les écoles où ils étaient formés. L’initiative a été soutenue et le 15 janvier 2019, le Comité a élaboré une «feuille de route» pour sa mise en œuvre. Les activités dans les régions ont déjà commencé. Les informations sur les résultats de ces travaux seront soumises au Comité.

Réunion élargie du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la fédération1 de 9

Victor Bondarev2 de 9

Igor Kagramanyan3 sur 9

Réunion élargie du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la fédération4 du 9

Réunion élargie du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la fédération5 de 9

Réunion élargie du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la fédération6 de 9

Réunion élargie du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la fédération7 de 9

Séance élargie du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la fédération8 de 9

Réunion élargie du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la fédération9 sur 9

Alexey Tsygankov a prononcé un discours liminaire, l’illustrant par des diapositives. Selon lui, le mouvement multi-armée couvre actuellement toutes les régions de la Russie et compte plus de 325 000 enfants et adolescents dans ses rangs. En outre, les détachements d’Unarmean opèrent sur le territoire de bases militaires russes à l’étranger et dans les écoles d’enseignement général de nos ambassades en Biélorussie et aux États-Unis. un nombre impressionnant d’événements non armés organisés dans tout le pays en 2018 (plus de 7 000), sur le premier forum patriotique pan-russe pour la jeunesse, “I – Unarmia!”, sur la participation de non-combattants à des événements solennels et patriotique aktsiyah.On a également signalé une augmentation du nombre de camps d’été et des expéditions yunarmeyskih, un nombre croissant de participants. Avec le soutien du ministère de la Défense de la Russie, les centres d’éducation militaire et patriotique se développent activement – «House of Unarmia», l’infrastructure des parcs patriotes est en cours d’amélioration.Alexey Tsygankov s’est également attardé sur les projets et les tâches à accomplir. Selon lui, il est nécessaire de développer et de mettre en œuvre des technologies éducatives modernes dans la sphère militaro-patriotique. À cet égard, le ministère russe de la Défense a lancé une initiative visant à créer un système de camps (camps) patriotiques militaires toute l’année en Fédération de Russie, utilisant l’infrastructure des parcs patriotiques militaires des Patriot, comprenant des districts, des associations et des formations militaires, ainsi que des installations fixes existantes pour la récréation et la réhabilitation des enfants. Aleksey Tsygankov a remercié les sénateurs pour leur participation active à l’organisation du travail avec unarmeytsy.Elena Slesarenko sous Elle a rappelé que dans les 85 régions de la Fédération de Russie, il y a plus de 13 600 détachements de Younarmysky, environ 1 800 antennes locales ont été créées. Elle a appelé les événements dédiés à la célébration du Jour de la victoire, le 75e anniversaire des batailles et des combats de Grande-Bretagne. Guerre patriotique, autres événements importants. La participation de jeunes soldats aux défilés militaires et aux passages de troupes, aux actions “Immortal Regiment”, “St. George Ribbon”, “Bougie de la mémoire” est prévue. Le délégué du quartier général a formulé un certain nombre de propositions aux sénateurs. Des recommandations ont été faites, en particulier aux sénateurs, pour qu’ils participent aux travaux de création de détachements unarmés dans les régions qu’ils représentent, ainsi qu’à la mise en œuvre de projets visant à développer le mouvement unarmean.

MIL OSI