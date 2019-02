French News: Venez aux démos pour un internet gratuit et les droits des créateurs

Source: Bundestag – Alliance le parti fédéral vert Nous voulons préserver la liberté d’expression sur Internet et moderniser le droit d’auteur. Nous participons aux manifestations européennes du 23 mars. Faites-en partie aussi 26.02.2019

Le copyright s’applique également sur le réseau. Et ceux qui travaillent devraient être payés pour leur propre travail. Il est donc juste que la Commission européenne veuille réformer le droit d’auteur. Cependant, les propositions de la Commission concernant l’introduction de filtres de chargement et une loi européenne sur le droit d’auteur auxiliaire entraînent la suppression du contenu, mais pas une augmentation des revenus des auteurs. Si les filtres de chargement deviennent obligatoires, il existe une menace de censure d’Internet. La différence entre violation du droit d’auteur et catégorisation journalistique ou satire n’apparaît pas dans les programmes automatisés. Une loi européenne sur le droit d’auteur auxiliaire subordonne déjà l’affichage des textes de prévisualisation d’un article ou d’un message à une licence préalable. L’insécurité juridique menace ce qui peut ou ne peut pas être décrit. Comme les filtres de téléchargement, en cas de doute, le contenu sera bloqué. Cela restreint énormément la liberté de l’Internet, car nous souhaitons créer un droit d’auteur moderne et mettre en place de nouvelles règles pour les sociétés Internet dominantes. Les grandes plates-formes devraient avoir besoin d’acquérir et de payer des licences. Afin de permettre aux auteurs de participer correctement au produit, nous souhaitons renforcer leurs droits vis-à-vis de sociétés de gestion telles que Gema. Voulez-vous que les auteurs soient rémunérés de manière équitable pour leurs œuvres et que la liberté de la presse et de l’opinion reste en ligne? Alors, allons ensemble le 23 mars 2019 pour un Internet gratuit dans la rue. Nous participons aux manifestations à l’échelle européenne! Vous trouverez ici un aperçu des démonstrations prévues.

MIL OSI