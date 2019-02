French News: Voir l’équipe étudiante de Russie à l’Universiade d’hiver 2019

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie remercie les services de l’aéroport international Sheremetyevo et d’Aeroexpress pour leur aide dans l’organisation de la cérémonie d’adieu de l’équipe d’étudiants russes à la XXIXe Universiade mondiale d’hiver 2019 à Krasnoyarsk.

Lors de la précédente XXVIIIe Universiade mondiale d’hiver, les athlètes russes ont remporté la première place de la compétition par équipe, remportant 29 médailles d’or, 27 médailles d’argent et 15 médailles de bronze, ce qui constitue un record de l’universiade d’hiver en nombre de victoires et de récompenses.

Les athlètes se disputeront 76 séries de récompenses: biathlon, ski alpin, curling, ski, snowboard, patinage artistique, patinage sur glace, style libre, hockey, patinage de vitesse (courte piste), course d’orientation (ski) et hockey avec le ballon.

Au total, des délégations sportives de plus de 55 pays participeront aux compétitions des jeux pour étudiants.