French News: Zheleznogorsk du territoire de Krasnoyarsk a reçu le feu de l’Universiade d’hiver-2019

La XXIXe Universiade mondiale d’hiver se tiendra du 2 au 12 mars 2019 à Krasnoïarsk. Environ 3000 athlètes participeront à la compétition et se verront attribuer 76 récompenses dans 11 sports.

La course de relais se terminera à Krasnoïarsk le 1er mars, à la veille de la XXIXe Universiade mondiale d’hiver 2019.

Lors de la phase fédérale du relais des jeux d’étudiants, les visites à Moscou, Kaliningrad, Simferopol, Rostov-sur-le-Don, Stavropol, Grozny, Saint-Pétersbourg, Arkhangelsk, Kazan, Iekaterinbourg, Vladivostok, Irkoutsk, Barnaoul, Novossibirsk, Tomsk, Kyzyl et Abakan également à Oulianovsk dans le cadre d’un projet spécial.

Rappelons que le projet à grande échelle a été lancé le 20 septembre à Turin, en Italie, où une cérémonie solennelle d’allumage de l’Universiade du feu de l’hiver-2019 a eu lieu. Sur la scène internationale, des porteurs de flambeau ont parcouru les rues d’Almaty (Kazakhstan), capitale de la XXVIIIe Universiade mondiale d’hiver 2017 et de Harbin (Chine), capitale de la XXIVe Universiade mondiale d’hiver 2009.

«Je suis heureux d’accueillir tous les participants du Relais de feu sur une terre de montagne de fer hospitalière», a déclaré le chef de la ville fermée de Zheleznogorsk, Igor Kuksin, au début de l’étape régionale. – Nous sommes devenus participants d’un événement historique très responsable. Ces vacances ne se produisent qu’une fois dans une vie: l’incendie de l’Universiade d’hiver 2019 se déroule à Zheleznogorsk et les Jeux de l’étudiant à Krasnoïarsk, où les meilleurs athlètes athlètes se disputeront des médailles. ”

Au total, 16 relayeurs ont pris part au relais, dont Ildar Gabbasov, quintuple champion du monde de kickboxing, vainqueur des championnats russes d’aquatlon et de duathlon parmi les vétérans Evgenia Zaporozhskaya et d’autres.

Le droit des premiers de porter la flamme des Jeux de l’Etudiant autour de la ville a été accordé à la double championne olympique de biathlon, l’Ambassadrice de l’Universiade d’hiver-2019, Olga Medvedtseva. “Je suis heureuse de féliciter tout le monde pour ce festival sportif merveilleux et vivant”, a-t-elle déclaré. “Je suis très inquiet parce qu’aujourd’hui, je ressens les mêmes émotions que lors des compétitions.”