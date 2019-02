Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Briefing prasowy Szefa BBN

Source: President of Poland in Polish

Środa, 27 lutego 2019 15:00

Briefing prasowy Szefa BBN

W środę, 27 lutego br. o godz. 15.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się briefing prasowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Pawła Solocha, poświęcony udziałowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obchodach 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Wnioski o akredytacje przyjmowane są do środy, 27 lutego br. do godz. 12.00 na stronie: www.bbn.gov.pl/akredytacje.

Wejście akredytowanych dziennikarzy od strony Biura Przepustek Pałacu Prezydenckiego w godz. 14.30-14.45. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 14.00.

Szczegółowych informacji udziela rzecznik prasowy BBN Marcin Skowron, tel. 721 800 943.

