Reunión de las mujeres embajadoras acreditadas en el Perú

19 de febrero 2019

Evento tuvo lugar en la Embajada de Australia en Lima

Reunión de las mujeres embajadoras organizada en la sede de Embajada de Australia en Lima. Cabe destacar que en Perú hay 11 mujeres quienes cumplen el rol del jefe de la misión diplomática de sus países

