Reunión de los Embajadores de la UE con Allan Wagner

19 de febrero 2019

Señora Embajadora asistió en el evento organizado en el edificio de la Embajada de los Países Bajos

Reunión de los Embajadores de la UE con el Sr. Allan Wagner Tizón- el ex Ministro de los Asuntos Exteriores, Embajador del Perú en los EE.UU y Países Bajos. Actualmente el Director de la Academia Diplomática del Perú

