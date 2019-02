Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Saludo por el Año Nuevo en el Palacio de Gobierno

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

8 de febrero 2019

Saludo por el Año Nuevo en el Palacio de Gobierno

Cuerpo Diplomático recibido por el Presidente de la República y el Canciller Peruano

El Presidente del Perú Martin Vizcarra acompañado por el Canciller Nestor Popolizio, recibió el saludo del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú, en ceremonia realizada hoy en Palacio de Gobierno asistió la Señora Embajadora de Polonia

© 2012 Ministry of Foreign Affairs