Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Visita de los príncipes Czartoryski Borbòn en el Perú

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

22 de febrero 2019

Visita de los príncipes Czartoryski Borbòn en el Perú

Coctel organizado por Señora Rosa Larco, condesa Potocki en honor de los príncipes Adam y Josette Czartoryski Borbón

Con motivo de visita a la capital peruana, los príncipes Czartoryski Borbón fueron recibidos con un coctel por Rosa Larco, condesa Potocki donde llegaron varios representantes de las élites peruanas.

© 2012 Ministry of Foreign Affairs